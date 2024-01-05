Партнер Мудрика по Челси вылетел на полтора месяца из-за травмы

19-летний полузащитник «Челси» Лесли Угочукву вынужден будет пропустить около шести недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

Футболист травмировался в поединке 18-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (1:2), будучи замененным на 59-й минуте.

Отметим, что Угочукву перешел в «Челси» из французского «Ренна» летом 2023 года за 27 млн евро. В нынешнем сезоне опорный полузащитник провел 13 матчей за «синих» во всех турнирах (540 минут игрового времени), голами не отличался.