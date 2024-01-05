Борнмут сделал предложение по полузащитнику, которым интересуется Барселона

Английский «Борнмут» сделал предложение по трансферу эквадорского полузащитника ЛГУ «Кито» Оскара Замбрано, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что переговоры между командами начнутся с суммы в 7 миллионов евро.

Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что за 19-летним футболистом следит каталонская «Барселона».

В прошлом сезоне Оскар Замбрано провел 31 матч за «Кито», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Эквадора (0 матчей, но получал вызовы) в 3 миллиона евро.