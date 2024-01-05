Борнмут сделал предложение по полузащитнику, которым интересуется Барселона
Оскар Замбрано может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Борнмут» сделал предложение по трансферу эквадорского полузащитника ЛГУ «Кито» Оскара Замбрано, сообщает испанское издание Fichajes.
Источник отмечает, что переговоры между командами начнутся с суммы в 7 миллионов евро.
Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что за 19-летним футболистом следит каталонская «Барселона».
В прошлом сезоне Оскар Замбрано провел 31 матч за «Кито», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Эквадора (0 матчей, но получал вызовы) в 3 миллиона евро.
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