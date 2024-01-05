Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб

Центральный защитник Дмитрий Немчанинов и вратарь Александр Бандура могут вернуться в «Минай», сообщает издание UA-Football.

Напомним, около месяца назад с футболистами разорвали контракты, ведь они не захотели идти на существенное снижение заработной платы (Немчанинову, например, предлагали снизить оклад на 45%).

Сейчас оба игрока до сих пор не сумели найти себе новые команды, следовательно размышляют о том, чтобы вернуться в «Минай» и принять предложенные руководством условия. Однако неизвестно, готовы ли закарпатцы принять футболистов обратно.