Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб
Украина. Премьер лига
05 января 2024, 17:55 | Обновлено 05 января 2024, 17:58
909
0

Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб

Дмитрий Немчанинов и Александр Бандура не смогли найти себе новые команды

05 января 2024, 17:55 | Обновлено 05 января 2024, 17:58
909
0
Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб
ФК Минай. Дмитрий Немчанинов

Центральный защитник Дмитрий Немчанинов и вратарь Александр Бандура могут вернуться в «Минай», сообщает издание UA-Football.

Напомним, около месяца назад с футболистами разорвали контракты, ведь они не захотели идти на существенное снижение заработной платы (Немчанинову, например, предлагали снизить оклад на 45%).

Сейчас оба игрока до сих пор не сумели найти себе новые команды, следовательно размышляют о том, чтобы вернуться в «Минай» и принять предложенные руководством условия. Однако неизвестно, готовы ли закарпатцы принять футболистов обратно.

По теме:
Максим Коваль может продолжить карьеру в экс-клубе Коноплянки
Запорожец прокомментировал информацию об интересе Оболони
Источник: Оболонь может усилиться 2 опытными футболистами
Александр Бандура Дмитрий Немчанинов Минай трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Футбол | 05 января 2024, 11:51 16
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения

Украинец хочет выступать в самом престижном европейском турнире

«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Футбол | 04 января 2024, 19:07 53
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику

Издание The Mirror оценило трансфер украинца в «Челси»

Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 05.01.2024, 17:55
Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Тоттенхэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Теннис | 05.01.2024, 12:57
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 05.01.2024, 07:11
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
04.01.2024, 12:40 12
Футбол
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
03.01.2024, 23:23 9
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 5
Футбол
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 16
Футбол
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11
Футбол
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем