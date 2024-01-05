Защитник Реала получил неприятную травму, сроки восстановления неизвестны
Лукас Васкес был игроком ротации в нынешнем сезоне
Мадридский «Реал» может надолго лишиться правого защитника Лукаса Васкеса.
По итогам обследования, проведенного медицинской службой «сливочных», у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы правого бедра. Сроки возвращения игрока не уточняются, за ходом его восстановления будут наблюдать в процессе реабилитации.
Отметим, что Васкес являлся игроком ротации в «Реале» в нынешнем сезоне. На его счету 20 матчей во всех турнирах за «сливочных» (651 минута игрового времени), в которых Лукас забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.
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