Защитник Реала получил неприятную травму, сроки восстановления неизвестны

Мадридский «Реал» может надолго лишиться правого защитника Лукаса Васкеса.

По итогам обследования, проведенного медицинской службой «сливочных», у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы правого бедра. Сроки возвращения игрока не уточняются, за ходом его восстановления будут наблюдать в процессе реабилитации.

Отметим, что Васкес являлся игроком ротации в «Реале» в нынешнем сезоне. На его счету 20 матчей во всех турнирах за «сливочных» (651 минута игрового времени), в которых Лукас забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.