Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Реала получил неприятную травму, сроки восстановления неизвестны
Испания
05 января 2024, 17:40 | Обновлено 05 января 2024, 17:59
549
0

Защитник Реала получил неприятную травму, сроки восстановления неизвестны

Лукас Васкес был игроком ротации в нынешнем сезоне

05 января 2024, 17:40 | Обновлено 05 января 2024, 17:59
549
0
Защитник Реала получил неприятную травму, сроки восстановления неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Мадридский «Реал» может надолго лишиться правого защитника Лукаса Васкеса.

По итогам обследования, проведенного медицинской службой «сливочных», у футболиста диагностировали травму полусухожильной мышцы правого бедра. Сроки возвращения игрока не уточняются, за ходом его восстановления будут наблюдать в процессе реабилитации.

Отметим, что Васкес являлся игроком ротации в «Реале» в нынешнем сезоне. На его счету 20 матчей во всех турнирах за «сливочных» (651 минута игрового времени), в которых Лукас забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
Партнер Мудрика по Челси вылетел на полтора месяца из-за травмы
Без Роналду. Названа символическая сборная 2023 года по версии IFFHS
Перес считает, что Лунина будет тяжело удержать в Реале, и нашел ему замену
Лукас Васкес Реал Мадрид травма колена восстановление
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб
Футбол | 05 января 2024, 17:55 0
Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб
Источник: 2 изгнанника Миная могут вернуться в клуб

Дмитрий Немчанинов и Александр Бандура не смогли найти себе новые команды

ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Теннис | 05 января 2024, 12:57 11
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью

Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи на вышке

Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05.01.2024, 12:01
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
Футбол | 04.01.2024, 20:52
«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Футбол | 04.01.2024, 19:07
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
Мощный камбек в 3-часовом матче. Свитолина обыграла Радукану в Окленде
04.01.2024, 10:30 43
Теннис
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11
Футбол
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 14
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2024, 07:11
Хоккей
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 16
Футбол
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем