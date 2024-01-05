Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
05 января 2024, 18:02 |
162
0

Роналду четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в Саудовской Аравии

Португалец становился лучшим игроком четырех из пяти туров в декабре

05 января 2024, 18:02 |
162
0
Роналду четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португалец Криштиану Роналду стал лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам декабря 2023 года.

Звездный легионер «Аль-Насра» признавался лучшим игроком четырех из пяти туров в декабре, поэтому неудивительно, что он стал лучшим по итогам месяца. Это уже четвертое подобное признание для него в году – ранее он становился лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале, августе и сентябре.

По теме:
«Это кризис»: Хацкевич раскритиковал выбор лучшего игрока года в беларуси
Назван лучший волейболист Украины в 2023 году
Роналду выиграл очередную престижную награду и претендует еще на три приза
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд лучший игрок
Источник Sportskeeda
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
Футбол | 04 января 2024, 20:52 1
«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико
«Настоящий боец». В Испании оценили перформанс Довбика против Атлетико

Украинец отличился в матче ассистом

Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену
Футбол | 05 января 2024, 16:02 43
Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену
Сколько стоит Судаков и на кого может равняться Шахтер, формируя ему цену

Трансфер Георгия может стать ключевым событием зимнего окна в украинской Премьер-лиге

Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05.01.2024, 12:01
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
Футбол | 05.01.2024, 08:35
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
Таблица Ла Лиги. Жирона и Реал делят первое место, Атлетико выпал из топ-4
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
Футбол | 05.01.2024, 18:22
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
Стала известна сумма, в которую Шахтеру обойдутся зимние сборы в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 14
Футбол
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
04.01.2024, 18:11
Футбол
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 5
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
04.01.2024, 18:23 4
Хоккей
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем