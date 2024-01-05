Роналду четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в Саудовской Аравии

Португалец Криштиану Роналду стал лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам декабря 2023 года.

Звездный легионер «Аль-Насра» признавался лучшим игроком четырех из пяти туров в декабре, поэтому неудивительно, что он стал лучшим по итогам месяца. Это уже четвертое подобное признание для него в году – ранее он становился лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале, августе и сентябре.