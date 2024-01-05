Роналду четвертый раз признан лучшим футболистом месяца в Саудовской Аравии
Португалец становился лучшим игроком четырех из пяти туров в декабре
Португалец Криштиану Роналду стал лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам декабря 2023 года.
Звездный легионер «Аль-Насра» признавался лучшим игроком четырех из пяти туров в декабре, поэтому неудивительно, что он стал лучшим по итогам месяца. Это уже четвертое подобное признание для него в году – ранее он становился лучшим футболистом чемпионата Саудовской Аравии в феврале, августе и сентябре.
هدّاف الدوري ⚽— دوري روشن السعودي (@SPL) January 4, 2024
الأكثر صناعة للأهداف 🅰️
كريستيانو رونالدو @Cristiano أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17 ، 18 , 19) ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆
#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/R0dGueYDTl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец отличился в матче ассистом
Трансфер Георгия может стать ключевым событием зимнего окна в украинской Премьер-лиге