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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 16:57 |
105
0

Дмитрий МИШНЕВ: «Время возвращаться на привычные для Зари места»

Полузащитник «Зари» поделился ожиданиями от второй половины сезона УПЛ

05 января 2024, 16:57 |
105
0
Дмитрий МИШНЕВ: «Время возвращаться на привычные для Зари места»
ФК Заря. Дмитрий Мишнев

Полузащитник «Зари» Дмитрий Мишнев поделился ожиданиями от второй половины сезона УПЛ.

– В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками за турнирное место «Зари» на данном этапе. Мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы исправить ситуацию и вернуть нашу команду в верхнюю часть таблицы. Конечно, хочу также поблагодарить ВСУ за возможность играть в футбол. Поддерживаем вас и продолжим это делать дальше.

– Какие, по твоему мнению, все же причины таких плохих выступлений «черно-белых»?
– Не хочу вновь говорить то, о чем уже многие рассказывали. Чтобы там и как ни было, надо смотреть на себя. Значит, где-то мы сами были не готовы к матчам, к тому же, после ряда проигрышей, не очень чувствовали себя психологически. Но мы сами попали в такую ситуацию, поэтому нам из нее выходить. Уверен, будем благодаря этим неурядицам только сильнее.

– Тем не менее, все видели, что перед зимней паузой команда начала выглядеть стабильнее.
– Да. Мы почувствовали, что можем, что нам доверяют. Был также разговор с президентом клуба, который, по моему мнению, нам помог. Евгений Борисович сказал, что несмотря на результаты сейчас, он вместе с нами и что все зависит от нас.

– Впереди тяжелая работа – сборы.
– Верно. Времени перезагрузиться было достаточно, поэтому будем работать, готовиться к весенней части. Понимаем, что поединков у нас еще много. Есть возможность исправить собственное положение. Возможно сейчас многие в нас не верят. Но, уверен, наши болельщики поддерживают и продолжат нас поддерживать. А мы должны доказать, что осенняя часть была исключением из правил. Время возвращаться на те места, к которым в последние годы привыкли наши фаны.

На зимний перерыв «Заря» ушла на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков в 14 турах чемпионата.

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Источник ФК Заря Луганск
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