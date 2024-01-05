Киченок / Остапенко – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания). Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

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Миннен и Уотсон ранее на этом турнире обыграли Надежду Киченок и Даниэль Коллинс.

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