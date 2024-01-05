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  4. Киченок / Остапенко – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 января 2024, 16:43 |
250
0

Киченок / Остапенко – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала парного разряда в Брисбене

05 января 2024, 16:43 |
250
0
Киченок / Остапенко – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

6 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания). Ориентировочное время начала поединка – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Миннен и Уотсон ранее на этом турнире обыграли Надежду Киченок и Даниэль Коллинс.

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Людмила Киченок WTA Брисбен смотреть онлайн Алена Остапенко Хезер Уотсон Грет Миннен
Источник Sport.ua
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