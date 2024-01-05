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05 января 2024, 15:45 | Обновлено 05 января 2024, 16:00
551
0

ФОТО. Садио Мане открыл стадион в своей родной деревне в Сенегале

Звездный футболист профинансировал проект со своего кармана

05 января 2024, 15:45 | Обновлено 05 января 2024, 16:00
551
0
ФОТО. Садио Мане открыл стадион в своей родной деревне в Сенегале
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Звездный сенегальский футболист Садио Мане, игрок саудовского «Аль-Насра», открыл стадион «Бамбали», который он построил за свой счет для жителей своей деревни в Сенегале.

На церемонии открытия присутствовали многие ответственные лица Сенегала, которые стремились поддержать и поздравить Мане с его замечательной инициативой в отношении жителей его родной деревни.

Примечательно, что в 2022 году Садио Мане сыграл матч на этом поле, которое было залито грязью, прежде чем он решил изменить это и сделать за свой счет арену высокого уровня.

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Садио Мане фото
Источник Twitter
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