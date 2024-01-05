ФОТО. Садио Мане открыл стадион в своей родной деревне в Сенегале

Звездный сенегальский футболист Садио Мане, игрок саудовского «Аль-Насра», открыл стадион «Бамбали», который он построил за свой счет для жителей своей деревни в Сенегале.

На церемонии открытия присутствовали многие ответственные лица Сенегала, которые стремились поддержать и поздравить Мане с его замечательной инициативой в отношении жителей его родной деревни.

Примечательно, что в 2022 году Садио Мане сыграл матч на этом поле, которое было залито грязью, прежде чем он решил изменить это и сделать за свой счет арену высокого уровня.