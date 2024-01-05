Зинченко может расслабиться? Защитник Арсенала пока не вернется в клуб

Шотландский левый защитник Киран Тирни рассказал, что, несмотря на слухи о возвращении в «Арсенал», он останется в «Реал Сосьедаде» на правах аренды до конца сезона 2023/24:

«Несколько человек меня спрашивали, но нет, я не вернусь зимой. Это точно. Фанаты «Арсенала» невероятные, они всегда меня поддерживали. Я всегда буду благодарен за это.

Я подписывал арендное соглашение на 1 год, я счастлив здесь. Я не знаю, что произойдет дальше, но пока я доволен каждым днем, что провожу в «Реал Сосьедаде». Решение о полноценном переходе принимать не мне. Но мне здесь действительно нравится».