Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко может расслабиться? Защитник Арсенала пока не вернется в клуб
Англия
05 января 2024, 15:57 |
786
0

Зинченко может расслабиться? Защитник Арсенала пока не вернется в клуб

Киран Тирни останется в «Реал Сосьедаде»

05 января 2024, 15:57 |
786
0
Зинченко может расслабиться? Защитник Арсенала пока не вернется в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский левый защитник Киран Тирни рассказал, что, несмотря на слухи о возвращении в «Арсенал», он останется в «Реал Сосьедаде» на правах аренды до конца сезона 2023/24:

«Несколько человек меня спрашивали, но нет, я не вернусь зимой. Это точно. Фанаты «Арсенала» невероятные, они всегда меня поддерживали. Я всегда буду благодарен за это.

Я подписывал арендное соглашение на 1 год, я счастлив здесь. Я не знаю, что произойдет дальше, но пока я доволен каждым днем, что провожу в «Реал Сосьедаде». Решение о полноценном переходе принимать не мне. Но мне здесь действительно нравится».

По теме:
Бавария хочет переманить еще одного футболиста Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Алан Патрик продлил контракт с Интернасьоналом
Артета прокомментировал травму Зинченко и трансферные планы
Киран Тирни Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Арсенал Лондон Реал Сосьедад аренда игрока
Источник The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Футбол | 04 января 2024, 18:11 0
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков

Каталонская команда набрала 48 очков в матчах первого круга

ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Теннис | 05 января 2024, 12:57 11
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью

Латвийская теннисистка не согласилась с решением судьи на вышке

«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Футбол | 04.01.2024, 19:07
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
«В Арсенале рады, что его не купили». В Англии вынесли вердикт Мудрику
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Футбол | 05.01.2024, 11:51
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
ФОТО. Садио Мане открыл стадион в своей родной деревне в Сенегале
Футбол | 05.01.2024, 15:45
ФОТО. Садио Мане открыл стадион в своей родной деревне в Сенегале
ФОТО. Садио Мане открыл стадион в своей родной деревне в Сенегале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
04.01.2024, 15:04 16
Футбол
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
03.01.2024, 23:40
Футбол
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
03.01.2024, 23:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем