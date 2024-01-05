Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 15:32 |
126
0

Американский экс-тренер Кристалла: Не хотелось бы, чтобы футболисты воевали

Деннис Люкенс поделился позицией по отношению к футболистам в ВСУ

05 января 2024, 15:32 |
126
0
Американский экс-тренер Кристалла: Не хотелось бы, чтобы футболисты воевали
Деннис Люкенс

Американский экс-тренер херсонского «Кристалла» Деннис Люкенс поделился позицией относительно службы футболистов в рядах ВСУ.

– В «Кристалле» выступал вингер Виктор Мартян, который после начала войны сменил бутсы на автомат и вступил в ряды ВСУ. Как вы считаете, футболисты должны идти в армию?

– Я никогда в жизни никому не кланялся. Однако я кланяюсь всем украинским воинам, которые защищают свою и моего сына родину.

Конечно, хотелось бы, чтобы футболистам не приходилось воевать. Я вообще хотел бы, чтобы не было войны. Но война идет, поэтому все здоровые мужчины должны защищать родину, тут ничего не поделаешь.

Конечно, мне легко это сказать, сидя здесь, в США. Но каждый раз, когда я вижу новости о гибели молодых украинских воинов, у меня наворачиваются слезы.

Ранее Деннис Люкенс рассказал о своем отношении к россиянам после начала полномасштабной войны в Украине.

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Источник Украинский футбол
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