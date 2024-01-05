Американский экс-тренер Кристалла: Не хотелось бы, чтобы футболисты воевали
Деннис Люкенс поделился позицией по отношению к футболистам в ВСУ
Американский экс-тренер херсонского «Кристалла» Деннис Люкенс поделился позицией относительно службы футболистов в рядах ВСУ.
– В «Кристалле» выступал вингер Виктор Мартян, который после начала войны сменил бутсы на автомат и вступил в ряды ВСУ. Как вы считаете, футболисты должны идти в армию?
– Я никогда в жизни никому не кланялся. Однако я кланяюсь всем украинским воинам, которые защищают свою и моего сына родину.
Конечно, хотелось бы, чтобы футболистам не приходилось воевать. Я вообще хотел бы, чтобы не было войны. Но война идет, поэтому все здоровые мужчины должны защищать родину, тут ничего не поделаешь.
Конечно, мне легко это сказать, сидя здесь, в США. Но каждый раз, когда я вижу новости о гибели молодых украинских воинов, у меня наворачиваются слезы.
Ранее Деннис Люкенс рассказал о своем отношении к россиянам после начала полномасштабной войны в Украине.
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