Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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6 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/2 финала вторая сеяная украинка сразится против китаянки Ван Сию (№71 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 06:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В финале победительница поединка сыграет против Коко Гофф (№3 WTA) или Эммы Наварро (№31 WTA).
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