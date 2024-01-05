Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 января 2024, 13:58 |
1175
0

Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Окленде

05 января 2024, 13:58 |
1175
0
Элина Свитолина – Ван Сию. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

6 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/2 финала вторая сеяная украинка сразится против китаянки Ван Сию (№71 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Наварро. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 06:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В финале победительница поединка сыграет против Коко Гофф (№3 WTA) или Эммы Наварро (№31 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Свитолина добралась до юбилейного полуфинала в WTA-туре
ВИДЕО. Уверенная победа Свитолиной над Боузковой в Окленде
Свитолина и Калинина сыграют на турнире в Линце
Ван Сию Элина Свитолина WTA Окленд смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
Футбол | 04 января 2024, 17:21 8
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла объявила о назначении нового главного тренера

Сергей Долганский будет работать в статусе исполняющего обязанности

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 05 января 2024, 12:40 0
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир

Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 04.01.2024, 18:23
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Футбол | 04.01.2024, 18:11
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05.01.2024, 12:01
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
04.01.2024, 12:40 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2024, 07:11
Хоккей
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
03.01.2024, 23:40
Футбол
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 6
Футбол
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем