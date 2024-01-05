Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова
«Гранада» не сумела удовлетворить финансовые запросы «Динамо» Киев
Испанская «Гранада» пыталась приобрести центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Однако клуб, который борется за выживание в Ла Лиге, отказался от трансфера 24-летнего футболиста. Причина проста – они были готовы предложить за Попова 3 миллиона евро, в то время как киевляне хотели в 3 раза больше. Об этом «Гранаде» стало известно из частных разговоров с окружением игрока.
В этом сезоне Денис Попов провел 8 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.
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3-5 мільйонів це якраз нормально за вічно травмованого гравця клуба, який не виграє чемпіонство багато років а також не здатний навіть пройти клаліфікацію в найнижчі єврокубки.Суркіс все ще живе минулим, де можна було випендрюватися і просити по 20 мільйонів, коли клуб грав інколи у ЛЧ та в Лізі Європи. Ті часи минули. 20 мільйонів як за Миколенка і Забарного він більше не отримає.І з Поповим така річ, що може і заграв би краще, якби пішов в топ-чемп. Бо ми бачили, як Забарний, Миколенко і Циганков стагнували в Динамо і УПЛ. А як пішли в хороший чемп, то стали краще грати.
Ваната теж треба кудись хоч в оренду прилаштувати. Може краще би розкрився. Бо в УПЛ це неможливо.