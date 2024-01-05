Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова

Испанская «Гранада» пыталась приобрести центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако клуб, который борется за выживание в Ла Лиге, отказался от трансфера 24-летнего футболиста. Причина проста – они были готовы предложить за Попова 3 миллиона евро, в то время как киевляне хотели в 3 раза больше. Об этом «Гранаде» стало известно из частных разговоров с окружением игрока.

В этом сезоне Денис Попов провел 8 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.