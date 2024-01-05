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  4. Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова
Испания
05 января 2024, 13:55 |
1064
2

Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова

«Гранада» не сумела удовлетворить финансовые запросы «Динамо» Киев

05 января 2024, 13:55 |
1064
2
Источник: клуб Ла Лиги общался с окружением Дениса Попова
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Испанская «Гранада» пыталась приобрести центрального защитника киевского «Динамо» Дениса Попова, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Однако клуб, который борется за выживание в Ла Лиге, отказался от трансфера 24-летнего футболиста. Причина проста – они были готовы предложить за Попова 3 миллиона евро, в то время как киевляне хотели в 3 раза больше. Об этом «Гранаде» стало известно из частных разговоров с окружением игрока.

В этом сезоне Денис Попов провел 8 матчей в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2.5 миллиона евро.

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Денис Попов Динамо Киев Гранада трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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anacreon
Тупий Суркіс, якщо правда.
3-5 мільйонів це якраз нормально за вічно травмованого гравця клуба, який не виграє чемпіонство багато років а також не здатний навіть пройти клаліфікацію в найнижчі єврокубки.Суркіс все ще живе минулим, де можна було випендрюватися і просити по 20 мільйонів, коли клуб грав інколи у ЛЧ та в Лізі Європи. Ті часи минули. 20 мільйонів як за Миколенка і Забарного він більше не отримає.І з Поповим така річ, що може і заграв би краще, якби пішов в топ-чемп. Бо ми бачили, як Забарний, Миколенко і  Циганков стагнували  в Динамо і УПЛ. А як пішли в хороший чемп, то стали краще грати.
Ваната теж треба кудись хоч в оренду прилаштувати. Може краще би розкрився. Бо в УПЛ це неможливо.
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+1
AK.228
9 лямов…. Окститесь
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