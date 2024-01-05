Цыганков снова не сыграет? Известна заявка Жироны на кубковый матч
Украинский вингер не попал в заявку на игру против «Эльче»
Завтра, 6 января 2024 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльче» и каталонской «Жироной». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
«Красно-белые» опубликовали заявку на выездной для себя матч. К сожалению, в ней не нашлось места для украинского вингера Виктора Цыганкова, который, скорее всего, еще не до конца восстановился после повреждения.
Зато 26-летний украинский нападающий Артем Довбик присутствует в заявке и сможет помочь своей команде пройти в следующую стадию национального кубка. Напомним, ранее он стал самым результативным игроком в чемпионате Испании.
📋 CONVOCATÒRIA— Girona FC (@GironaFC) January 5, 2024
🔜 #ElcheGirona pic.twitter.com/thnXzdpa7W
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство «красно-белых» рассматривает вариант с подписанием Марка Гию
Сборная Германии сумела остаться в элите