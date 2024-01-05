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  4. Цыганков снова не сыграет? Известна заявка Жироны на кубковый матч
Испания
05 января 2024, 13:40 |
1511
0

Цыганков снова не сыграет? Известна заявка Жироны на кубковый матч

Украинский вингер не попал в заявку на игру против «Эльче»

05 января 2024, 13:40 |
1511
0
Цыганков снова не сыграет? Известна заявка Жироны на кубковый матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра, 6 января 2024 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльче» и каталонской «Жироной». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Красно-белые» опубликовали заявку на выездной для себя матч. К сожалению, в ней не нашлось места для украинского вингера Виктора Цыганкова, который, скорее всего, еще не до конца восстановился после повреждения.

Зато 26-летний украинский нападающий Артем Довбик присутствует в заявке и сможет помочь своей команде пройти в следующую стадию национального кубка. Напомним, ранее он стал самым результативным игроком в чемпионате Испании.

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Виктор Цыганков Артем Довбик Жирона Эльче Кубок Испании по футболу заявка
Источник ФК Жирона
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