Цыганков снова не сыграет? Известна заявка Жироны на кубковый матч

Завтра, 6 января 2024 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между «Эльче» и каталонской «Жироной». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Красно-белые» опубликовали заявку на выездной для себя матч. К сожалению, в ней не нашлось места для украинского вингера Виктора Цыганкова, который, скорее всего, еще не до конца восстановился после повреждения.

Зато 26-летний украинский нападающий Артем Довбик присутствует в заявке и сможет помочь своей команде пройти в следующую стадию национального кубка. Напомним, ранее он стал самым результативным игроком в чемпионате Испании.