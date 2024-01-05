Американский экс-тренер Кристалла: «Трудно не ненавидеть россиян»

Американский экс-тренер херсонского «Кристалла» Деннис Люкенс рассказал об отношении к россиянам после начала полномасштабной войны в Украине.

– Когда я был в Севастополе, он был на 100% украинским. В Крыму в 2012 году я никогда не сталкивался с проблемами, связанными с русскими. В те времена все жили дружно, никаких проблем не было, сепаратистских взглядов я не замечал. Для меня Крым остается украинским и сегодня. Надеюсь, полуостров скоро вернется домой, в Украину.

– Что скажете о Красильникове, который после аннексии Крыма начал сотрудничать с оккупантами?

– Я с ним не общался, с тех пор как покинул «Севастополь» в 2012 году. Александр дал мне работу в клубе Премьер-лиги Украины, поэтому я всегда буду ему благодарен за это. Конечно, я бы хотел, чтобы он жил в Украине, как украинец.

Я воспринимаю людей как личностей, независимо от их цвета кожи и национальности. Я стараюсь не ненавидеть людей. Но, когда я жил в Николаеве и россия бомбила наш город, мне было очень трудно сдержаться, чтобы не испытывать ненависть к русским.

У меня есть близкий друг, украинский солдат. 15 месяцев назад россияне захватили его в плен. У другого моего друга семья погибла от российской ракеты. Поэтому мне очень трудно не ненавидеть россиян. Однако мы все понимаем, что эта война началась и продолжается из-за одного человека по имени Путин и людей, которые его окружают. Конечно, я осуждаю незаконное вторжение и оккупацию суверенной Украины, страны, которую я люблю, и где родился и вырос мой сын.

Ранее Деннис Люкенс встал на защиту Анатолия Тимощука.