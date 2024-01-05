Носкова против всех. Стали известны все полуфиналистки в Брисбене
Линда попала в серьезную компания
Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В полуфинальную стадию пробилась перспективная 19-летняя чешка Линда Носкова. Все остальные участницы – победительницы турниров Grand Slam.
Брисбен. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Дарья Касаткина [5] – 6:1, 6:4
Виктория Азаренко [8] – Алена Остапенко [3] – 6:3, 3:6, 7:5
Нижняя часть сетки
Линда Носкова – Мирра Андреева – 7:5, 6:3
Елена Рыбакина [2] – Анастасия Потапова [11] – 6:1 (отказ)
Брисбен. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Виктория Азаренко [8]
Линда Носкова – Елена Рыбакина [2]
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