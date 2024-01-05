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  4. Носкова против всех. Стали известны все полуфиналистки в Брисбене
WTA
05 января 2024, 12:40 |
529
1

Носкова против всех. Стали известны все полуфиналистки в Брисбене

Линда попала в серьезную компания

05 января 2024, 12:40 |
529
1
Носкова против всех. Стали известны все полуфиналистки в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Состоялись матчи 1/4 финала на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В полуфинальную стадию пробилась перспективная 19-летняя чешка Линда Носкова. Все остальные участницы – победительницы турниров Grand Slam.

Брисбен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Дарья Касаткина [5] – 6:1, 6:4
Виктория Азаренко [8] – Алена Остапенко [3] – 6:3, 3:6, 7:5

Нижняя часть сетки

Линда Носкова – Мирра Андреева – 7:5, 6:3
Елена Рыбакина [2] – Анастасия Потапова [11] – 6:1 (отказ)

Брисбен. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Виктория Азаренко [8]
Линда Носкова – Елена Рыбакина [2]

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Виктория Азаренко WTA Брисбен Дарья Касаткина Арина Соболенко Анастасия Потапова Елена Рыбакина Алена Остапенко Линда Носкова Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
і тут я за Носкову
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