Рафаэль Надаль – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира АТР 250 в Брисбене
5 января состоится матч 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).
22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (Испания, ATP 672) сыграет против Джордана Томпсона (Австралия, ATP 55).
Встреча прохйдет на стадионе Pat Rafter Arena. Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча теннисистов. Рафа выиграл 2 очных матча.
В полуфинале соревнований в Брисбене победитель сыграет против второго сеяного Григора Димитрова.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хозяева вышли в финал
Деннис Люкенс – о бывшем футболисте сборной, который молчит о войне