Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рафаэль Надаль – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
05 января 2024, 12:35 |
565
0

Рафаэль Надаль – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира АТР 250 в Брисбене

05 января 2024, 12:35 |
565
0
Рафаэль Надаль – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

5 января состоится матч 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (Испания, ATP 672) сыграет против Джордана Томпсона (Австралия, ATP 55).

Встреча прохйдет на стадионе Pat Rafter Arena. Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисистов. Рафа выиграл 2 очных матча.

В полуфинале соревнований в Брисбене победитель сыграет против второго сеяного Григора Димитрова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Карлос МОЙЯ: «Думаю, что мы увидим лучшую версию Надаля весной»
Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Джейсон Кублер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рафаэль Надаль Джордан Томпсон (теннисист) смотреть онлайн ATP Брисбен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 04 января 2024, 18:23 4
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею

Хозяева вышли в финал

«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
Футбол | 05 января 2024, 10:15 1
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука
«Он уже не живет в россии». Американский тренер встал на защиту Тимощука

Деннис Люкенс – о бывшем футболисте сборной, который молчит о войне

Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Хоккей | 04.01.2024, 23:02
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Футбол | 04.01.2024, 16:09
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
ВИДЕО. Как Свитолина чемпионку US Open 2021 в Окленде обыграла
Теннис | 04.01.2024, 10:59
ВИДЕО. Как Свитолина чемпионку US Open 2021 в Окленде обыграла
ВИДЕО. Как Свитолина чемпионку US Open 2021 в Окленде обыграла
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 5
Футбол
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
03.01.2024, 12:59 1
Теннис
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем