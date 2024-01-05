Рафаэль Надаль – Джордан Томпсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 января состоится матч 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (Испания, ATP 672) сыграет против Джордана Томпсона (Австралия, ATP 55).

Встреча прохйдет на стадионе Pat Rafter Arena. Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисистов. Рафа выиграл 2 очных матча.

В полуфинале соревнований в Брисбене победитель сыграет против второго сеяного Григора Димитрова.

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