Манчестер Сити отправил голкипера в заокеанскую МЛС

Американский клуб «Колорадо» объявил о подписании контракта с голкипером «Манчестер Сити» Заком Стеффеном.

Сообщается, что 28-летний страж ворот поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до конца 2026 года. Контракт имеет опцию продления еще на один год. О сумме трансфера игрока ничего не известно.

Стеффен стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2019 года. За все время Зак принял участие в 21 матче «горожан», пропустил 16 голов и отыграл 8 матчей на ноль.

Также он играл на правах аренды за «Миддлсбро» и немецкую «Фортуну».