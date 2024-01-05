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Англия
05 января 2024, 11:30 | Обновлено 05 января 2024, 11:45
775
0

Манчестер Сити отправил голкипера в заокеанскую МЛС

Клуб «Колорадо» подписал Зака Стеффена

05 января 2024, 11:30 | Обновлено 05 января 2024, 11:45
775
0
Манчестер Сити отправил голкипера в заокеанскую МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Зак Стеффен

Американский клуб «Колорадо» объявил о подписании контракта с голкипером «Манчестер Сити» Заком Стеффеном.

Сообщается, что 28-летний страж ворот поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до конца 2026 года. Контракт имеет опцию продления еще на один год. О сумме трансфера игрока ничего не известно.

Стеффен стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2019 года. За все время Зак принял участие в 21 матче «горожан», пропустил 16 голов и отыграл 8 матчей на ноль.

Также он играл на правах аренды за «Миддлсбро» и немецкую «Фортуну».

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Источник MLS
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