Президент Днепра-1: Есть вопросы к украинской ментальности Андрея Шевченко
Юрий Береза не уверен, что Шевченко – лучшая кандидатура
25 января состоятся выборы президента Украинской ассоциации футбола, а единственным кандидатом является Андрей Шевченко. Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза сомневается в этой кандидатуре.
– Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопросы к чиновнику: все чиновники должны быть связаны с Украиной семейно, я скажу на собственном примере, где мой сын – в Украине, в армии, где моя дочь – в Украине, в армии, где мои две младшие дочери – в украинской школе.
Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, здесь есть к нему вопросы. Шевченко может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать за пребывание вне Украины, за гражданство детей», – сказал Береза в интервью телеграм-каналу Днепрянин.
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