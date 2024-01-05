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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 11:11 | Обновлено 05 января 2024, 11:31
757
0

Президент Днепра-1: Есть вопросы к украинской ментальности Андрея Шевченко

Юрий Береза не уверен, что Шевченко – лучшая кандидатура

05 января 2024, 11:11 | Обновлено 05 января 2024, 11:31
757
0
Президент Днепра-1: Есть вопросы к украинской ментальности Андрея Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

25 января состоятся выборы президента Украинской ассоциации футбола, а единственным кандидатом является Андрей Шевченко. Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза сомневается в этой кандидатуре.

– Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, как к тренеру, но у меня есть вопросы к чиновнику: все чиновники должны быть связаны с Украиной семейно, я скажу на собственном примере, где мой сын – в Украине, в армии, где моя дочь – в Украине, в армии, где мои две младшие дочери – в украинской школе.

Считаю, что человек, который представляет Украину, должен быть полностью ментально украинским, здесь есть к нему вопросы. Шевченко может попасть в мышеловку, где его будут спрашивать за пребывание вне Украины, за гражданство детей», – сказал Береза в интервью телеграм-каналу Днепрянин.

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Андрей Шевченко Юрий Береза выборы президента УАФ Днепр-1 Украинская ассоциация футбола
Источник СК Днепр-1
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