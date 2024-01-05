ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января

В пятницу, 5 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:45 Спортинг – Эшторил

1.26 – 6.50 – 9.90

21:15 Брентфорд – Вулверхэмптон

2.55 – 3.34 – 2.77

21:45 Болонья – Дженоа

2.03 – 3.25 – 4.68

22:00 Тоттенхэм – Бернли

1.44 – 5.00 – 6.40

22:45 Боавишта – Порту

7.10 – 4.55 – 1.45