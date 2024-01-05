Другие новости05 января 2024, 07:50 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Важные события во всех видах спорта
05 января 2024, 07:50 |
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В пятницу, 5 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:45 Спортинг – Эшторил
21:15 Брентфорд – Вулверхэмптон
21:45 Болонья – Дженоа
22:00 Тоттенхэм – Бернли
22:45 Боавишта – Порту
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