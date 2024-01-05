Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Другие новости
05 января 2024, 07:50 |
30
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января

Важные события во всех видах спорта

05 января 2024, 07:50 |
30
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В пятницу, 5 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:45 Спортинг – Эшторил

Favbet 1.26 – 6.50 – 9.90

21:15 Брентфорд – Вулверхэмптон

Favbet 2.55 – 3.34 – 2.77

21:45 Болонья – Дженоа

Favbet 2.03 – 3.25 – 4.68

22:00 Тоттенхэм – Бернли

Favbet 1.44 – 5.00 – 6.40

22:45 Боавишта – Порту

Favbet 7.10 – 4.55 – 1.45

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 января
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 января
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Футбол | 05 января 2024, 01:05 0
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор
Лас-Пальмас – Барселона – 1:2. Гюндоган принес победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Испании

Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 04 января 2024, 18:23 4
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею

Хозяева вышли в финал

Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Хоккей | 04.01.2024, 23:02
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
Футбол | 05.01.2024, 07:28
«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Футбол | 04.01.2024, 10:57
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 4
Футбол
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
03.01.2024, 11:40
Биатлон
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
05.01.2024, 07:11
Хоккей
Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
Джокович впервые за 6 лет проиграл в Австралии
03.01.2024, 12:59 1
Теннис
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 3
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем