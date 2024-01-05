«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
Шон Дайч недоволен работой системы
Эвертон в матче Кубка Англии сыграл 0:0 с Кристал Пэлас, а ведущий форвард команды Доминик Калверт-Льюин получил прямую красную карточку.
Тренера ливерпульцев Шона Дайча раздражает то, как арбитры используют VAR.
«Я уже начинаю терять терпение. Эти повторы, когда для арбитра все показывают в замедленном режиме, они создают другое впечатление. Там был минимальный контакт, судья в моменте вообще сказал продолжать игру и не обратил внимания на эпизод».
«А они дают ему медленный повтор, где все смотрится хуже. Я поддерживал введение VAR, но он начинает испытывать мое отношение», – сказал Дайч.
Команду Виталия Миколенко теперь ждет переигровка.
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