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  4. «Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
Англия
05 января 2024, 07:28 |
696
0

«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR

Шон Дайч недоволен работой системы

05 января 2024, 07:28 |
696
0
«Начинаю терять терпение». Тренер Эвертона возмущен работой VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче Кубка Англии сыграл 0:0 с Кристал Пэлас, а ведущий форвард команды Доминик Калверт-Льюин получил прямую красную карточку.

Тренера ливерпульцев Шона Дайча раздражает то, как арбитры используют VAR.

«Я уже начинаю терять терпение. Эти повторы, когда для арбитра все показывают в замедленном режиме, они создают другое впечатление. Там был минимальный контакт, судья в моменте вообще сказал продолжать игру и не обратил внимания на эпизод».

«А они дают ему медленный повтор, где все смотрится хуже. Я поддерживал введение VAR, но он начинает испытывать мое отношение», – сказал Дайч.

Команду Виталия Миколенко теперь ждет переигровка.

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Эвертон Кубок Англии по футболу Шон Дайч Виталий Миколенко
Источник BBC
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