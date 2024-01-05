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Англия
05 января 2024, 00:45 | Обновлено 05 января 2024, 01:40
246
0

«Он будет тренировать МЮ»: бывшая звезда АПЛ поддержал Уэйна Руни

Димитар Бербатов верит в тренерский талант своего бывшего одноклубника

05 января 2024, 00:45 | Обновлено 05 января 2024, 01:40
246
0
«Он будет тренировать МЮ»: бывшая звезда АПЛ поддержал Уэйна Руни
Sky Sports. Уэйн Руни

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов встал на защиту Уэйна Руни после его провала в «Бирмингем Сити». Болгарин считает, что его бывший напарник однажды возглавит клуб, в котором стал легендой.

«Очень сложная ситуация. Когда Руни возглавил «Бирмингем», команда была шестой, а сейчас идет на 20-м месте в таблице. Выпасть из первой шестерки в двадцатку – большое разочарование. И статистика говорит сама за себя – он выиграл всего два раза в 15 матчах. Это трудно оправдать.

С другой стороны, у него не было времени, чтобы проявить себя.

Я сочувствую ему, ведь знаю, что он хочет быть тренером и однажды, возможно, возглавит «Манчестер Юнайтед» – я по-прежнему придерживаюсь этой точки зрения.

Время, проведенное им в «Бирмингеме», показывает каждому футболисту, который хотел бы стать тренером, что даже если у тебя громкое имя, это не спасет тебя от увольнения», - признался Бербатов.

38-летний Руни начал тренерскую карьеру в 2020 году, возглавив «Дерби». После этого он работал в МLS с «ДиСи Юнайтед». В качестве игрока Уэйн выступал за «красных дьяволов» с 2004 по 2017 года. За это время он отыграл во всех турнирах 559 матчей, в которых забил 253 гола.

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Димитар Бербатов Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Бирмингем Сити чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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