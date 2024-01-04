Милевский сделал благотворительный жест для раненых военных ВСУ
Экс-игрок «Динамо» пожертвовал деньги, которые собрал на прямых эфирах в Twitch
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летний Артем Милевский пожертвовал средства, которые собрал на прямых эфирах в Twitch.
Милевский вместе со своими подписчиками собрал 8548 гривен и перечислил их на счет центра «Суперхьюманс», который занимается реабилитацией и протезированием украинских воинов, получивших повреждения в результате войны с российскими оккупантами.
Соответствующим фото Артем поделился со своими подписчиками в инстаграме.
«Спасибо за ресурс Twitch. Все, что собрали, перечислили военным», – рассказал Артем.
Ранее Артем Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино.
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