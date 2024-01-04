Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Милевский сделал благотворительный жест для раненых военных ВСУ
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 22:20 |
1780
4

Милевский сделал благотворительный жест для раненых военных ВСУ

Экс-игрок «Динамо» пожертвовал деньги, которые собрал на прямых эфирах в Twitch

04 января 2024, 22:20 |
1780
4
Милевский сделал благотворительный жест для раненых военных ВСУ
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 38-летний Артем Милевский пожертвовал средства, которые собрал на прямых эфирах в Twitch.

Милевский вместе со своими подписчиками собрал 8548 гривен и перечислил их на счет центра «Суперхьюманс», который занимается реабилитацией и протезированием украинских воинов, получивших повреждения в результате войны с российскими оккупантами.

Соответствующим фото Артем поделился со своими подписчиками в инстаграме.

«Спасибо за ресурс Twitch. Все, что собрали, перечислили военным», – рассказал Артем.

Ранее Артем Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино.

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Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Источник Instagram
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Комментарии 4
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Octopus
Пусть занимается. Молодец
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+5
Mac_Gyver
Боюся, що навіть я більше задонатив цього місяця. То напишіть ще одну статтю )
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0
Serhii P.
раніше він на обід більше тратив
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-4
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