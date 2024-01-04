Из Турции в Бразилию. Экс-хавбек Шахтера заинтересовал Интернасьонал

30-летний центральный полузащитник «Фенербахче» Фред может вернуться в бразильскую Серию А.

Интерес к подписанию футболиста проявляет «Интернасьонал» - клуб, воспитанником которого Фред и является.

Летом 2013 года Фред покинул «Интернасьонал», которому 15 миллионов евро за хавбека заплатил «Шахтер». В 2018 году «горняки» продали бразильца в «Манчестер Юнайтед» за 59 миллионов евро, а летом 2023-го Фред за 9,8 миллионов евро перешел в «Фенербахче».

Контракт Фреда с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей за «желтых канареек», отличившись в них 6 результативными передачами.