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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 21:31 | Обновлено 04 января 2024, 22:10
583
0

ОФИЦИАЛЬНО. Станислав Василенко покинул Оболонь

Клуб УПЛ расторг контракт с футболистом

04 января 2024, 21:31 | Обновлено 04 января 2024, 22:10
583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Станислав Василенко покинул Оболонь
ФК Оболонь Киев. Станислав Василенко

Нападающий «Оболони» Станислав Василенко покинул киевскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что клуб и 22-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Василенко присоединился к «пивоварам» летом 2020 года. В футболке «бело-зеленых» нападающий провел 7 матчей в Первой лиге.

Первую часть этого сезона Станислав Василенко провел в «Подолье», выступая за перволиговую команду на правах аренды. В 19 матчах кампании на его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 тысяч евро.

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Станислав Василенко Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Оболонь
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