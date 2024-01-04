ОФИЦИАЛЬНО. Станислав Василенко покинул Оболонь

Нападающий «Оболони» Станислав Василенко покинул киевскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что клуб и 22-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Василенко присоединился к «пивоварам» летом 2020 года. В футболке «бело-зеленых» нападающий провел 7 матчей в Первой лиге.

Первую часть этого сезона Станислав Василенко провел в «Подолье», выступая за перволиговую команду на правах аренды. В 19 матчах кампании на его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 50 тысяч евро.