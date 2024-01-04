Не все так плохо? Зинченко – один из лучших в Европе по важному показателю

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в пятерку лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству передач с продвижением (progressive passes), сообщает издание EuroFoot.

На счету 27-летнего украинца уже 161 передача, которая помогла «канонирам» приблизить мяч к воротам соперника. Лидером рейтинга является партнер Зинченко Деклан Райс (184 передачи с продвижением).

Ранее сообщалось, что из-за ошибок в обороне и травмы Александра Зинченко «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет арендовать другого левого защитника.