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Англия
04 января 2024, 20:37 | Обновлено 04 января 2024, 20:42
709
3

Не все так плохо? Зинченко – один из лучших в Европе по важному показателю

Украинский защитник «Арсенала» отдал уже 161 передачу с продвижением

04 января 2024, 20:37 | Обновлено 04 января 2024, 20:42
709
3
Не все так плохо? Зинченко – один из лучших в Европе по важному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в пятерку лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству передач с продвижением (progressive passes), сообщает издание EuroFoot.

На счету 27-летнего украинца уже 161 передача, которая помогла «канонирам» приблизить мяч к воротам соперника. Лидером рейтинга является партнер Зинченко Деклан Райс (184 передачи с продвижением).

Ранее сообщалось, что из-за ошибок в обороне и травмы Александра Зинченко «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет арендовать другого левого защитника.

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Александр Зинченко Родри Гранит Джака Бруну Фернандеш Деклан Райс Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Байер чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Английская Премьер-лига Бундеслига статистика
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Комментарии 3
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TarasTaras94
прикол в тому, що в перерахунок на ігрові хв він здається найбільше в АПЛ віддає, ну але це статистика десь місячної давнини. В трійці Фернандес та Родрі
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Octopus
Джака 3-й, при том что в Бундесе сыграли на 4-5 туров меньше чем везде. До сих пор непонятно, зачем его продали в Байер. По последним данным он сказал, что его не любили фанаты Арсенала. Очень странно.
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