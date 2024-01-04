Не все так плохо? Зинченко – один из лучших в Европе по важному показателю
Украинский защитник «Арсенала» отдал уже 161 передачу с продвижением
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко попал в пятерку лучших игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству передач с продвижением (progressive passes), сообщает издание EuroFoot.
На счету 27-летнего украинца уже 161 передача, которая помогла «канонирам» приблизить мяч к воротам соперника. Лидером рейтинга является партнер Зинченко Деклан Райс (184 передачи с продвижением).
Ранее сообщалось, что из-за ошибок в обороне и травмы Александра Зинченко «Арсенал» в зимнее трансферное окно хочет арендовать другого левого защитника.
🎯✨ Most progressive passes across Europe's top 5 leagues…— EuroFoot (@eurofootcom) January 3, 2024
1) Declan Rice - 184
2) Bruno Fernandes - 177
3) Granit Xhaka - 176
4) Rodri - 162
5) Zinchenko - 161 pic.twitter.com/SYaeqxfbTQ
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