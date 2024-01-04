Игрок Днепра-1 поделился впечатлениями от игры Мудрика в академии Днепра
Валентин Рубчинский утверждает, что потенциал Михаил был виден уже тогда
Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский поделился впечатлениями от вингера «Челси» Михаила Мудрика во время выступлений за академию «Днепра».
– В академии «Днепра» Вы по времени пересеклись с Михаилом Мудриком. Уже тогда было видно, как далеко он может зайти?
– Миша на год меня старше. Он играл за команду 2001 года. Видно было уже тогда, что парень перспективный. Много забивал, техника сумасшедшая.
Ранее Валентин Рубчинский назвал 3 игроков «Днепра-1», которые заслужили получить вызов в ряды национальной сборной Украины.
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