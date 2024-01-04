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  4. Игрок Днепра-1 поделился впечатлениями от игры Мудрика в академии Днепра
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 20:13 |
1152
1

Игрок Днепра-1 поделился впечатлениями от игры Мудрика в академии Днепра

Валентин Рубчинский утверждает, что потенциал Михаил был виден уже тогда

04 января 2024, 20:13 |
1152
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Игрок Днепра-1 поделился впечатлениями от игры Мудрика в академии Днепра
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский поделился впечатлениями от вингера «Челси» Михаила Мудрика во время выступлений за академию «Днепра».

– В академии «Днепра» Вы по времени пересеклись с Михаилом Мудриком. Уже тогда было видно, как далеко он может зайти?

– Миша на год меня старше. Он играл за команду 2001 года. Видно было уже тогда, что парень перспективный. Много забивал, техника сумасшедшая.

Ранее Валентин Рубчинский назвал 3 игроков «Днепра-1», которые заслужили получить вызов в ряды национальной сборной Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Валентин Рубчинский Михаил Мудрик Днепр Челси
Источник Украинский футбол
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vruthiy-112
Рубчинський теж не промах,  дуже голосно гримає у  двері Збірної.!!! 
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