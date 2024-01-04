Арсенал хочет купить на позицию Зинченко 17-летнего игрока Аякса

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении 17-летнего защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Гато.

Трансфер юного футболиста, способного сыграть в центре и на левом фланге защиты, «канониры» планируют совершить ближайшим летом. Правда, у «Аякса» также на Йоррела, которого называют одним из самых интересных талантов Европы, свои планы – в частности, амстердамцы хотят продлить с ним контракт, который истекает через полтора года.

К слову, сам Гато совсем не против повторить путь своего экс-одноклубника Юрриена Тимбера, перешедшего в «Арсеналом» летом 2023-го. «К сожалению, Тимбер получил серьезную травму в своей первой игре Премьер-лиги за «Арсенал», но он еще молод и имеет впереди светлое будущее. В любом случае, переход в «Арсенал» был отличным для него. Это тоже моя мечта однажды осуществить такой трансфер, но я понимаю, что у меня еще очень длинный путь», – отмечал как-то Гато.

Добавим, что Йоррел, который может стать конкурентом украинца Александра Зинченко в случае переезда на «Эмирейтс», провел в нынешнем сезоне 25 матчей за первую команду «Аякса», в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.