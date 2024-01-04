Бабенко и еще двое. Рубчинский рассказал, кто заслужил играть за сборную

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский считает, что 3 его одноклубника заслужили получить вызов в ряды сборной Украины.

– Кто из Ваших одноклубников заслуживает быть приглашенным в национальную сборную Украины?

– Мы уже второй сезон боремся за чемпионство и представительство «Днепра-1» могло бы быть значительно больше, у нас есть очень хорошие футболисты. Я считаю, что Руслан Бабенко, Александр Филиппов и Алексей Гуцуляк могут создать качественную конкуренцию в составе национальной команды Украины.

Ранее Валентин Рубчинский оценил первую половину сезона в исполнении своей команды.