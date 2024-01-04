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  4. Бабенко и еще двое. Рубчинский рассказал, кто заслужил играть за сборную
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 17:08 |
436
0

Бабенко и еще двое. Рубчинский рассказал, кто заслужил играть за сборную

Полузащитник «Днепра-1» считает, что 3 его одноклубника должны получить вызов в ряды сборной Украины

04 января 2024, 17:08 |
436
0
Бабенко и еще двое. Рубчинский рассказал, кто заслужил играть за сборную
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский считает, что 3 его одноклубника заслужили получить вызов в ряды сборной Украины.

– Кто из Ваших одноклубников заслуживает быть приглашенным в национальную сборную Украины?

– Мы уже второй сезон боремся за чемпионство и представительство «Днепра-1» могло бы быть значительно больше, у нас есть очень хорошие футболисты. Я считаю, что Руслан Бабенко, Александр Филиппов и Алексей Гуцуляк могут создать качественную конкуренцию в составе национальной команды Украины.

Ранее Валентин Рубчинский оценил первую половину сезона в исполнении своей команды.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Днепр-1 Валентин Рубчинский Руслан Бабенко Алексей Гуцуляк сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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