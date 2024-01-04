Жиру может уйти из Милана по окончании сезона и переехать в MLS

37-летний чемпион мира в составе сборной Франции Оливье Жиру может покинуть «Милан», за который выступает с 2021 года.

У опытного форварда нынешним летом заканчивается контракт с «россо-нери», и француз не особо настроен продлевать соглашение с миланским клубом. На решение Оливье может повлиять желание «Милана» подписать нападающего, в связи с чем у француза не будет регулярной игровой практики.

На данный момент приоритетный вариант для продолжения карьеры форварда – переезд в один из клубов американской MLS. Но окончательное решение Оливье будет принимать ближе к окончанию контракта.

Добавим, что в сезоне-2023/2024 Жиру сыграл за «Милан» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.