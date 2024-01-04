Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»

Заместитель командира 118 бригады ТРО Руслан Батыр рассказал, что украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик существенно помогает военным:

«Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент – очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах».

Ранее Артем Довбик стал самым результативным игроком сезона в Ла Лиге, обойдя звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема.