Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Украинский нападающий «Жироны» также помогает 3 ОШБр
Заместитель командира 118 бригады ТРО Руслан Батыр рассказал, что украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик существенно помогает военным:
«Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент – очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах».
Ранее Артем Довбик стал самым результативным игроком сезона в Ла Лиге, обойдя звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема.
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