Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Испания
04 января 2024, 16:09 |
2760
7

Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»

Украинский нападающий «Жироны» также помогает 3 ОШБр

04 января 2024, 16:09 |
2760
7
Заместитель командира бригады: «Довбик обеспечивает нас всем необходимым»
Getty Images/Global Images Ukraine

Заместитель командира 118 бригады ТРО Руслан Батыр рассказал, что украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик существенно помогает военным:

«Артем Довбик и его агент Алексей Люндовский постоянно обеспечивают нашу бригаду и Третью штурмовую бригаду fpv-дронами, квадрокоптерами, автомобилями, генераторами и всем необходимым. И Артем, и его отец и агент – очень скромные люди, которые никогда не афишировали свою помощь, но она поступает нам давно и в больших объемах».

Ранее Артем Довбик стал самым результативным игроком сезона в Ла Лиге, обойдя звезду мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

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Артем Довбик Жирона российско-украинская война Ла Лига чемпионат Испании по футболу тероборона
Источник Укринформ
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Комментарии 7
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Алекс 122
Это же не сепаратист ахметов который спонсировал рыгов и привел войну в Украину а теперь на каждом углу хвастает что пайки гуманитарные .падло донецкое 
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+9
dimando560
Красава!
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+6
justhateme
Чергова повага Артему
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+3
Remark
А сепар рак один раз дав копійку на пару дронів Алієву і все, типу відбилив репутацію. А ватан гай навіть і цього не зробив! 
Довбик красень! Наш козак! А не якась ватно-сепарська гнида, яка біжить за халявним рублем.
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0
Swed
Рустем Умеров знает об этом?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
А 95 квартал  уже на передовой концерты даёт  в окопах 800 км от фронта 
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-5
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