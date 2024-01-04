Источник: клуб УПЛ сделал предложение о трансфере испанского нападающего

«Александрия» интересуется испанским нападающим косовской «Приштины» Джаленом Блесой, сообщает албанское издание Telegrafi.

Отмечается, что команда Руслана Ротаня сделала уже 2 предложения по трансферу 22-летнего футболиста. Первое было отклонено, а вот над вторым руководство «Приштины» все еще думает.

В этом сезоне Джален Блеса, который также имеет гражданство Соединенных штатов Америки, провел 18 матчей за «Приштину», отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.