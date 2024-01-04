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  4. Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 15:46 |
2631
1

Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев

На Владислава Кулача также претендует «Металлист 1925»

04 января 2024, 15:46 |
2631
1
Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Бывший нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач заинтересовал криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925», сообщает издание Sportаrena.

Источник отмечает, что, кроме вышеупомянутых клубов, за 30-летним футболистом следят еще 2 неназванных клуба Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2020/21 покинул азербайджанскую «Зиру» и стал свободным агентом, однако позже клуб опубликовал фотографии, на которых пользователи заметили украинца.

В этом сезоне чемпионата Азербайджана Владислав Кулач провел 15 матчей, отметившись 1 забитым мячом.

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Владислав Кулач Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник Sportarena
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Комментарии 1
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BekXan
Кулач вже навіть на половині того рівня що був ,грати не буде.Його просили ,йому казали  ,не переходь в Динамо інакше загубиш форму і закінчиш грати.Не послухав.Кулач 2 рази приходив до Ворскли в розбитому стані і з травмами  останній раз вже без варіантів про гру ,але,і 2 рази Ворскла його реанімувала останній раз він навіть став найкращим бомбардиром УПЛ.Є своя команда в кожного гравця так є в футбольному життю.Але ні не розуміють люди.Останній раз коли були перемовини Ворскла пропонувала тіж умови що і Динамо ,але все рівно ні і пішов.Підсумок те що і всі казали.Не послухав...Ні гри і травми заїли сходу..А головне по суті нічого не заробив і канув..А тепер 31 рок ось ось без практики і знову піднятися дуже буде проблемно тим паче коли травма за травмою.Успіхів йому може ще пограє вдало в УПЛ.
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