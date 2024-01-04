Лидер УПЛ хочет подписать бывшего нападающего Динамо Киев

Бывший нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач заинтересовал криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925», сообщает издание Sportаrena.

Источник отмечает, что, кроме вышеупомянутых клубов, за 30-летним футболистом следят еще 2 неназванных клуба Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2020/21 покинул азербайджанскую «Зиру» и стал свободным агентом, однако позже клуб опубликовал фотографии, на которых пользователи заметили украинца.

В этом сезоне чемпионата Азербайджана Владислав Кулач провел 15 матчей, отметившись 1 забитым мячом.