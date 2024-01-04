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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 15:24 |
1164
1

Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу до конца сезона 2023/24

Руководство полтавчан сделало выбор в пользу Сергея Долганского

04 января 2024, 15:24 |
1164
1
Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу до конца сезона 2023/24
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Бывший вратарь Сергей Долганский возглавит полтавскую «Ворсклу», сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что клуб рассматривал только 2 кандидатуры: Александра Хацкевича и Сергея Долганского. После консультации с президентом клуба Константином Жеваго руководство сделало выбор в пользу второго претендента на должность.

По информации источника, Сергей Долганский будет возглавлять «Ворсклу» как минимум до завершения сезона 2023/24. Ранее он работал тренером вратарей в полтавской команде.

На зимний перерыв «Ворскла» ушла 7-й в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Полтавская команда набрала 23 очка в 17 матчах чемпионата.

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Александр Хацкевич Сергей Долганский чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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BekXan
Подивимось ,завдання збереження прописки і середина таблиці.
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