Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу до конца сезона 2023/24

Бывший вратарь Сергей Долганский возглавит полтавскую «Ворсклу», сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что клуб рассматривал только 2 кандидатуры: Александра Хацкевича и Сергея Долганского. После консультации с президентом клуба Константином Жеваго руководство сделало выбор в пользу второго претендента на должность.

По информации источника, Сергей Долганский будет возглавлять «Ворсклу» как минимум до завершения сезона 2023/24. Ранее он работал тренером вратарей в полтавской команде.

На зимний перерыв «Ворскла» ушла 7-й в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Полтавская команда набрала 23 очка в 17 матчах чемпионата.