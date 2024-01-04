Стало известно, кто будет тренировать Ворсклу до конца сезона 2023/24
Руководство полтавчан сделало выбор в пользу Сергея Долганского
Бывший вратарь Сергей Долганский возглавит полтавскую «Ворсклу», сообщает ТаТоТаке.
Отмечается, что клуб рассматривал только 2 кандидатуры: Александра Хацкевича и Сергея Долганского. После консультации с президентом клуба Константином Жеваго руководство сделало выбор в пользу второго претендента на должность.
По информации источника, Сергей Долганский будет возглавлять «Ворсклу» как минимум до завершения сезона 2023/24. Ранее он работал тренером вратарей в полтавской команде.
На зимний перерыв «Ворскла» ушла 7-й в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Полтавская команда набрала 23 очка в 17 матчах чемпионата.
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