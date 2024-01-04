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  4. ВИДЕО. Ришарлисон с помощью курицы и яйца сообщил о новом романе
Англия
04 января 2024, 15:15 |
286
0

ВИДЕО. Ришарлисон с помощью курицы и яйца сообщил о новом романе

Возлюбленная футболиста учится на юриста, занимается кроссфитом и играет в гандбол

04 января 2024, 15:15 |
286
0
ВИДЕО. Ришарлисон с помощью курицы и яйца сообщил о новом романе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Звездный форвард английского «Тоттенхэма» Ришарлисон оригинально сообщил о начале отношений с 20-летней студенткой Амандой Араухо.

Бразилец опубликовал в TikTok видео, где курица, находясь рядом с петухом, снесла яйцо, которое разбивается – и из него появляется счастливая влюбленная пара. При этом на заднем фоне играет мелодия со словами «Я одинокая женщина и хочу быть счастлива только со своим любимым».

Известно, что избранница форварда учится на юриста, занимается кроссфитом и играет в гандбол. Что касается Ришарлисона, то 26-летний футболист провел в нынешнем сезоне за «шпор» 18 матчей в разных турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Ришарлисон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига lifestyle
Источник The Sun
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