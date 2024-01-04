Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Артем утверждает, что потом все равно отыгрался
Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский в прямом эфире назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино:
«Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была. А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава Богу, что я тратил деньги на другое».
Ранее Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере, которые экс-футболист получил за выступления в составе сборной Украины на чемпионате мира 2006 года.
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