Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино

Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский в прямом эфире назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино:

«Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была. А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава Богу, что я тратил деньги на другое».

Ранее Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере, которые экс-футболист получил за выступления в составе сборной Украины на чемпионате мира 2006 года.