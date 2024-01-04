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  4. Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 15:04 |
1437
6

Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино

Артем утверждает, что потом все равно отыгрался

04 января 2024, 15:04 |
1437
6
Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино
Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский в прямом эфире назвал самую большую сумму, которую проигрывал в казино:

«Самая большая сумма, которую я терял в казино? Проигрывал 15 тысяч долларов, но потом отыгрался. Такая история была. А так я много не проигрывал. Боялся много проигрывать. Слава Богу, что я тратил деньги на другое».

Ранее Артем Милевский рассказал о самых больших премиальных в карьере, которые экс-футболист получил за выступления в составе сборной Украины на чемпионате мира 2006 года.

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Артем Милевский казино азарт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Twitch
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Комментарии 6
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Viktor Bobryk
Все що не програв в казино спустив на бухло.Коли прийшлося лікуватися від алко-залежності грошей нема,довелося Суркісу платити.
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+1
umnuy2
а потім це ІНШЕ на больничку відправило в палату для білогорячечних
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0
Remark
Каже: слава богу, що я витрачав кошти на інше Та краще б ти їх програв))) То менш би залишилося на бухло та повій) 
Хоча, з іншої сторони, у Тьоми тепер є що згадати: і як гудів, і як одній пропагандонці на клик давав! Тому, не нам його судити, його життя і він сам обрав собі такий шлях. 
Головне, візьмись за голову, і створи собі який проект, діло, хоббі... Чарка до добра не доводить ніколи. Злізай зі стакану і займись реально корисними справами.
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0
mini.f
Свежо предание, да верится с трудом... Если это было в Украине, то у нас отыграться еще никому не удавалось, тут работает другая система, не такая как во всем мире...
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0
Alex Suz
Навіщо взагалі про нього писати
Є особистості більш достойні 
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-1
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