Валентин РУБЧИНСКИЙ: «Учились играть без Довбика, но пришел Филиппов»

Полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский оценил первую половину сезона в исполнении своей команды.

– Зимняя пауза была своевременной для «Днепра-1»?

– Мы едва ли не самыми первыми начали играть. Под конец уже немного «наелись». Хорошо, что в конце сезона был результат, что добавляло команде вдохновения.

– Что стало ключевым в восхождении «Днепра-1» наверх после ужасного старта сезона?

– Летом пришли в команду новички. У них не было времени адаптироваться. Понадобилось время, чтобы мы изучили манеру игры друг друга. Это стало залогом выхода из кризиса.

– Отъезд Артема Довбика в «Жирону» сильно ударил по команде?

– Было тяжело. Вся игра «Днепра-1» строилась вокруг Артема и мы должны были учиться играть без Довбыка. Потом приехал Александр Филиппов и стал неплохой заменой. Начал забивать, отдавать голевые пасы.

– Матчи против каких соперников вам запомнились больше всего?

– В этом сезоне победа над «Шахтером» (3:1). Начали не очень, пропустили быстрый гол, потеряли темп. Потом удалось наладить игру, отыграться. Стало легче, поймали нашу игру и уже не отдали ее.

– «Днепр-1» заходил в сезон с Александром Кучером, но после первых матчей он подал в отставку после серии неудачных результатов. Где сломался механизм, который привел «Днепр-1» ко второму месту в прошлом сезоне?

– Я считаю, что мы провалили сборы. Готовились в Ужгороде, но соперники были совсем не того уровня, как «Панатинаикос». Во-вторых, в команду пришли 5-6 человек, нужно было сыграться, почувствовать ритм.

После первой половины сезона «Днепр-1» занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка в 17 турах чемпионата.