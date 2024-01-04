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  4. Тренер Эвертона: «Не вижу смысла в зимнем перерыве в АПЛ»
Англия
04 января 2024, 14:26 |
509
1

Тренер Эвертона: «Не вижу смысла в зимнем перерыве в АПЛ»

Шон Дайч считает целесообразным перенести несколько матчей с декабря на январь

04 января 2024, 14:26 |
509
1
Тренер Эвертона: «Не вижу смысла в зимнем перерыве в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч раскритиковал введение зимнего перерыва в АПЛ и считает, что он попросту не нужен.

«Я не вижу в этом смысла. У нас очень много игр в декабре. Было бы лучше перенести один или два матча на январь, чтобы распределить нагрузку. Это самый лучший сценарий. Когда игр много, то топ-клубы побеждают чаще. У них лучше всего укомплектованный состав. Но когда у тебя не так много игроков, ты обречен на неудачу, когда кто-то получает травму», – приводит слова Дайча издание Liverpool Echo.

Отметим, что «Эвертон» проведет 4 января матч Кубка Англии против «Кристал Пэлас», а затем Виталий Миколенко с партнерами за почти четыре недели проведут лишь один поединок – 14 января против «Астон Виллы» в АПЛ.

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Шон Дайч Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Источник Liverpool Echo
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Octopus
Элементарно. Деньги, существенная часть бюджета - по 100 млн фунтов в год, которые платит АПЛ, не из воздуха берутся. На Рождество людям нужно ощущение праздника и насыщенность матчами его дает - люди собираются, обсуждают, гуляют и футбол в центре внимания. А в январе народ отходит от праздников, ему уже матчи не так интересны, поэтому и паузу на отдых можно всунуть.
АПЛ самый продаваемый продукт в мире футбола, щас бы их подходы критиковать))
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