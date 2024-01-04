Тренер Эвертона: «Не вижу смысла в зимнем перерыве в АПЛ»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч раскритиковал введение зимнего перерыва в АПЛ и считает, что он попросту не нужен.

«Я не вижу в этом смысла. У нас очень много игр в декабре. Было бы лучше перенести один или два матча на январь, чтобы распределить нагрузку. Это самый лучший сценарий. Когда игр много, то топ-клубы побеждают чаще. У них лучше всего укомплектованный состав. Но когда у тебя не так много игроков, ты обречен на неудачу, когда кто-то получает травму», – приводит слова Дайча издание Liverpool Echo.

Отметим, что «Эвертон» проведет 4 января матч Кубка Англии против «Кристал Пэлас», а затем Виталий Миколенко с партнерами за почти четыре недели проведут лишь один поединок – 14 января против «Астон Виллы» в АПЛ.