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Украина. Первая лига
04 января 2024, 14:10 |
356
0

Экс-защитник Миная подписал контракт с Буковиной

Игорь Солдат стал первым зимним новичком клуба

04 января 2024, 14:10 |
356
0
Экс-защитник Миная подписал контракт с Буковиной
ФК Минай. Игорь Солдат

Как стало известно Sport.ua, опытный защитник Игорь Солдат, ранее выступавший за «Минай», подписал полуторагодичный контракт с перволиговой «Буковиной».

По информации нашего источника, больше не будет выступать за черновицкую команду защитник Александр Штефанович. Это уже восьмой игрок, покинувший «Буковину» во время зимнего перерыва.

Свой первый спарринг в этом году подопечные Андрея Мельничука проведут 16 февраля – с хмельницким «Подольем» в Черновцах. Затем команда отправится на закарпатский этап подготовки, который начнет спаррингом с «Агробизнесом» 21 февраля.

Пока что «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.

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Игорь Солдат Минай Буковина Черновцы Первая лига Украины трансферы учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
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