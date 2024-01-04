Экс-защитник Миная подписал контракт с Буковиной
Игорь Солдат стал первым зимним новичком клуба
Как стало известно Sport.ua, опытный защитник Игорь Солдат, ранее выступавший за «Минай», подписал полуторагодичный контракт с перволиговой «Буковиной».
По информации нашего источника, больше не будет выступать за черновицкую команду защитник Александр Штефанович. Это уже восьмой игрок, покинувший «Буковину» во время зимнего перерыва.
Свой первый спарринг в этом году подопечные Андрея Мельничука проведут 16 февраля – с хмельницким «Подольем» в Черновцах. Затем команда отправится на закарпатский этап подготовки, который начнет спаррингом с «Агробизнесом» 21 февраля.
Пока что «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.
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