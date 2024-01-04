Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/4 финал вторая сеяная украинка сразится против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Ван – Парри. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла два раза.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Вас Сию (№71 WTA) или Диан Парри (№76 WTA).

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