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  4. Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2024, 14:07 |
353
0

Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Окленде

04 января 2024, 14:07 |
353
0
Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

5 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/4 финал вторая сеяная украинка сразится против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Ван – Парри. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла два раза.

В следующем раунде победительница поединка сыграет против Вас Сию (№71 WTA) или Диан Парри (№76 WTA).

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Мария Боузкова Элина Свитолина WTA Окленд смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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