Элина Свитолина – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Окленде
5 января украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/4 финал вторая сеяная украинка сразится против пятой сеяной Марии Боузковой из Чехии (№36 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Ван – Парри. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла два раза.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Вас Сию (№71 WTA) или Диан Парри (№76 WTA).
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