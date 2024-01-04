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  4. Хавбек Полесья: «Команда хочет завершить сезон УПЛ с медалями»
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 13:30 |
161
0

Хавбек Полесья: «Команда хочет завершить сезон УПЛ с медалями»

Богдан Кушниренко рассказал о целях на сезон

04 января 2024, 13:30 |
161
0
Хавбек Полесья: «Команда хочет завершить сезон УПЛ с медалями»
ФК Полесье. Богдан Кушниренко

Хавбек «Полесья» Богдан Кушниренко надеется, что по итогам второй половины сезона УПЛ команда сможет финишировать в топ-3 чемпионата.

На перерыв житомирская команда ушла третьей.

«Отдохнуть удалось, но все равно в голове – второй круг. Хочется добиться поставленных целей. Могу сказать, что с нетерпением жду возвращения чемпионата и хочется завершить его с медалями».

«Если говорить о конкурентах, то первая пятерка, которая сложилась, все могут побороться как за первое место, так и оказаться на пятом. Но не следует недооценивать команды, идущие на шестом и седьмом местах. Вспомним тот сезон, когда «Александрия» занимала пятое место, если не ошибаюсь, «Ворскла» была на шестом, был отрыв в очков 12, но в конце сезона именно «Ворскла» получила путевку в евроросезон. Потому не следует недооценивать команды».

«Но я думаю, что самая интересная борьба будет между той пятеркой, которая сейчас есть. Интрига может быть до конца, но тем интереснее смотреть», – сказал Кушниренко.

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Полесье Житомир Богдан Кушниренко Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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