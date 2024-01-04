Челси подписал новый спонсорский контракт. Компанию связывают с россией
Среди клубов АПЛ популярными стали криптокомпании
«Челси» объявил о спонсорском контракте с криптобиржей BingX, чей логотип появится на рукавах футболок лондонской команды. Договор рассчитан до конца сезона.
BingX активно работает на российском рынке и указывает, что «поддерживает российское криптосообщество». Компания была одним из участников выставки Moscow Tech Week.
«Челси» долгое время владел российский олигарх Роман Абрамович, на которого после вторжения россии в Украину наложили санкции и он был вынужден продать клуб американцу Тодду Боэли.
У 18 из 20 клубов АПЛ есть спонсорская реклама, связанная с криптовалютами.
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