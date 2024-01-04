Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси подписал новый спонсорский контракт. Компанию связывают с россией
Англия
04 января 2024, 13:11 |
607
0

Челси подписал новый спонсорский контракт. Компанию связывают с россией

Среди клубов АПЛ популярными стали криптокомпании

04 января 2024, 13:11 |
607
0
Челси подписал новый спонсорский контракт. Компанию связывают с россией
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» объявил о спонсорском контракте с криптобиржей BingX, чей логотип появится на рукавах футболок лондонской команды. Договор рассчитан до конца сезона.

BingX активно работает на российском рынке и указывает, что «поддерживает российское криптосообщество». Компания была одним из участников выставки Moscow Tech Week.

«Челси» долгое время владел российский олигарх Роман Абрамович, на которого после вторжения россии в Украину наложили санкции и он был вынужден продать клуб американцу Тодду Боэли.

У 18 из 20 клубов АПЛ есть спонсорская реклама, связанная с криптовалютами.

По теме:
Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Агент Довбика заявил, что украинец не покинет Жирону в январе 2024 года
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Челси Английская Премьер-лига
Источник The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Футбол | 04 января 2024, 07:26 1
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов

Диего прокомментировал поражение своих подопечных в матче 19-го тура Ла Лиги

МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
Футбол | 04 января 2024, 04:59 3
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»

Наставник «Жироны»​​​​​​​ заверил, что это историческая ночь для его команды

ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
Футбол | 03.01.2024, 21:26
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Футбол | 04.01.2024, 07:55
Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Ассист Довбика, феерия Жироны, сухой матч Лунина, Коноплянка покинул Клуж
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2024, 15:30
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 50
Футбол
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 8
Хоккей
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 11
Футбол
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
02.01.2024, 19:42 5
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
03.01.2024, 16:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем