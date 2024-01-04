Украина04 января 2024, 12:53 |
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В Авдеевке погиб представитель ультрас Динамо. Клуб подтвердил
Ростислав Терещенко был активным фанатом
04 января 2024, 12:53 |
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«Динамо» на официальном сайте сообщило о гибели Ростислава Терещенко, представителя ультрас киевской команды. Болельщик погиб во время боестолкновения с российскими оккупантами в Авдеевке.
Терещенко был активным участником фан-движения, регулярно присутствовал на домашних и выездных матчах «Динамо».
С 2014 года Ростислав воевал в составе Азова, а после февраля 2022 года присоединился к роте особого назначения НГУ, а позже воевал в составе 3-го полка ССО.
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