В Авдеевке погиб представитель ультрас Динамо. Клуб подтвердил

«Динамо» на официальном сайте сообщило о гибели Ростислава Терещенко, представителя ультрас киевской команды. Болельщик погиб во время боестолкновения с российскими оккупантами в Авдеевке.

Терещенко был активным участником фан-движения, регулярно присутствовал на домашних и выездных матчах «Динамо».

С 2014 года Ростислав воевал в составе Азова, а после февраля 2022 года присоединился к роте особого назначения НГУ, а позже воевал в составе 3-го полка ССО.