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  4. В Авдеевке погиб представитель ультрас Динамо. Клуб подтвердил
Украина
04 января 2024, 12:53 |
667
0

В Авдеевке погиб представитель ультрас Динамо. Клуб подтвердил

Ростислав Терещенко был активным фанатом

04 января 2024, 12:53 |
667
0
В Авдеевке погиб представитель ультрас Динамо. Клуб подтвердил
ФК Динамо Киев

«Динамо» на официальном сайте сообщило о гибели Ростислава Терещенко, представителя ультрас киевской команды. Болельщик погиб во время боестолкновения с российскими оккупантами в Авдеевке.

Терещенко был активным участником фан-движения, регулярно присутствовал на домашних и выездных матчах «Динамо».

С 2014 года Ростислав воевал в составе Азова, а после февраля 2022 года присоединился к роте особого назначения НГУ, а позже воевал в составе 3-го полка ССО.

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Источник ФК Динамо Киев
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