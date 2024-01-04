Кубок Англии
06.01.2024 19:30 - : -
Англия04 января 2024, 11:47 |
114
0
Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 19:30 поединок 1/32 финала английского кубка
04 января 2024, 11:47 |
114
0
В четверг, 6 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Престон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2024, 21:26 1
Украинский вратарь «Реала» поразил точной передачей
Футбол | 04 января 2024, 00:15 11
В услугах Мичела заинтересован «Ньюкасл»
Футбол | 03.01.2024, 12:10
Футбол | 04.01.2024, 07:55
Футбол | 04.01.2024, 10:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.01.2024, 15:49 1
03.01.2024, 00:02 2
02.01.2024, 10:01
04.01.2024, 01:10 1
04.01.2024, 00:30 50
02.01.2024, 19:42 5
02.01.2024, 16:46 7
02.01.2024, 18:05 8