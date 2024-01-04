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Кубок Англии
Челси
06.01.2024 19:30 - : -
Престон Норт Энд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2024, 11:47 |
114
0

Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 19:30 поединок 1/32 финала английского кубка

04 января 2024, 11:47 |
114
0
Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В четверг, 6 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Престон». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Престон. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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