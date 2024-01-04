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  4. Джейсон Кублер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
04 января 2024, 11:03 |
276
0

Джейсон Кублер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене

04 января 2024, 11:03 |
276
0
Джейсон Кублер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

4 января 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (АТР 672) играет против 102-й ракетки мира Джейсона Кублера (Австралия) в матче 1/8 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

Встреча проходит на стадионе Pat Rafter Arena. Время начала поединка – 10:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первый очный матч между теннисистами.

В четвертьфинале победитель сыграет против Джордана Томпсона (Австралия, ATP 55).

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смотреть онлайн Рафаэль Надаль Джейсон Кублер ATP Брисбен
Источник Sport.ua
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