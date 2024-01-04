Джейсон Кублер – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира АТР 250 в Брисбене
4 января 22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль (АТР 672) играет против 102-й ракетки мира Джейсона Кублера (Австралия) в матче 1/8 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).
Встреча проходит на стадионе Pat Rafter Arena. Время начала поединка – 10:40 по Киеву.
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Это первый очный матч между теннисистами.
В четвертьфинале победитель сыграет против Джордана Томпсона (Австралия, ATP 55).
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