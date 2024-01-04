Что ожидает нас в футбольном 2024 году? Прогнозируем год для украинского футбола: что ждет Шевченко в должности президента УАФ, кто станет чемпионом УПЛ-2024, когда перейдет Судаков и кто будет главным тренером «Динамо» в течение года. Эти и другие прогнозы – в новом видео.

ВИДЕО. Что ожидает нас в футбольном 2024 году?