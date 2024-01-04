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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 10:50 |
241
0

ВИДЕО. Что ожидает нас в футбольном 2024 году?

Смотрите очередной выпуск от канала «Записки украинского болельщика»

04 января 2024, 10:50 |
241
0
ВИДЕО. Что ожидает нас в футбольном 2024 году?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Что ожидает нас в футбольном 2024 году? Прогнозируем год для украинского футбола: что ждет Шевченко в должности президента УАФ, кто станет чемпионом УПЛ-2024, когда перейдет Судаков и кто будет главным тренером «Динамо» в течение года. Эти и другие прогнозы – в новом видео.

ВИДЕО. Что ожидает нас в футбольном 2024 году?

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видео Записки украинского болельщика Динамо Киев Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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