Украина. Премьер лига04 января 2024, 10:50 |
241
0
ВИДЕО. Что ожидает нас в футбольном 2024 году?
Смотрите очередной выпуск от канала «Записки украинского болельщика»
04 января 2024, 10:50 |
241
0
Что ожидает нас в футбольном 2024 году? Прогнозируем год для украинского футбола: что ждет Шевченко в должности президента УАФ, кто станет чемпионом УПЛ-2024, когда перейдет Судаков и кто будет главным тренером «Динамо» в течение года. Эти и другие прогнозы – в новом видео.
ВИДЕО. Что ожидает нас в футбольном 2024 году?
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 января 2024, 07:26 1
Диего прокомментировал поражение своих подопечных в матче 19-го тура Ла Лиги
Футбол | 04 января 2024, 07:55 0
Главные новости за 3 января на Sport.ua
Теннис | 04.01.2024, 10:30
Футбол | 03.01.2024, 21:26
Футбол | 04.01.2024, 00:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.01.2024, 18:05 8
02.01.2024, 22:37 13
02.01.2024, 09:47 3
03.01.2024, 15:30
03.01.2024, 04:36 47
02.01.2024, 14:11 11
02.01.2024, 15:49 1