Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником

Английский «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с 26-летним защитником Аароном Ван-Биссакой.

По информации Daily Mail, по новому соглашению футболист останется игроком «красных дьяволов» до лета 2025 года. В перспективе руководство клуба рассматривает возможность подписания нового контракта на улучшенных условиях, при этом сейчас защитник зарабатывает 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Добавим, что Ван-Биссака перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Кристал Пэлас» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 15 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах и 2 голевые передачи.