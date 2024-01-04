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Англия
04 января 2024, 10:57 |
294
0

Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником

Ван-Биссака выступает за «красных дьяволов» с 2019 года

04 января 2024, 10:57 |
294
0
Манчестер Юнайтед продлил контракт с защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

Английский «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с 26-летним защитником Аароном Ван-Биссакой.

По информации Daily Mail, по новому соглашению футболист останется игроком «красных дьяволов» до лета 2025 года. В перспективе руководство клуба рассматривает возможность подписания нового контракта на улучшенных условиях, при этом сейчас защитник зарабатывает 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Добавим, что Ван-Биссака перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Кристал Пэлас» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 15 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах и 2 голевые передачи.

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Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед продление контракта Кристал Пэлас
Источник Daily Mail
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