Котляр впервые сыграет в основе юниорского турнира Grand Slam

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вошла в список участниц основной сетки юниорского Australian Open.

16-летняя украинка впервые сыграет в основе юниорского мейджора. В прошлом году Котляр не удалось преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос.

Открытый чемпионат Австралии среди игроков до 18 лет состоится 20-27 января.