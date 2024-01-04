Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Котляр впервые сыграет в основе юниорского турнира Grand Slam
Australian Open
04 января 2024, 10:42 |
194
2

Котляр впервые сыграет в основе юниорского турнира Grand Slam

Елизавета выступит на Australian Open

04 января 2024, 10:42 |
194
2
Котляр впервые сыграет в основе юниорского турнира Grand Slam
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вошла в список участниц основной сетки юниорского Australian Open.

16-летняя украинка впервые сыграет в основе юниорского мейджора. В прошлом году Котляр не удалось преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос.

Открытый чемпионат Австралии среди игроков до 18 лет состоится 20-27 января.

По теме:
ДЖОКОВИЧ: «Последние два раза я травмировался перед Aus Open и выиграл»
Де Минаур пообещал сделать предложение Бултер, если выиграет АО 2024
Будущая соперница Свитолиной по Окленду попала в основу Australian Open
Елизавета Котляр Australian Open 2024
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Футбол | 04 января 2024, 00:30 45
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико

Шикарный матч в Жироне завершился победой хозяев поля

Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Футбол | 04 января 2024, 07:26 1
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов

Диего прокомментировал поражение своих подопечных в матче 19-го тура Ла Лиги

У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Футбол | 04.01.2024, 01:10
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Футбол | 03.01.2024, 12:10
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Деньги не пахнут? 6 иностранных тренеров, которые работают в рпл
Известны все команды, которые вышли в 1/4 финала United Cup
Теннис | 03.01.2024, 14:15
Известны все команды, которые вышли в 1/4 финала United Cup
Известны все команды, которые вышли в 1/4 финала United Cup
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Успіху.
Ответить
0
Олександр Радченко
Жаль Подрез не сыграет,а так если б хорошо сыграла бы и потом серию взрослых 60000 тисячников продолжила бы играть.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
Молодежный ЧМ. Финляндия выиграла в овертайме и вышла в полуфинал
02.01.2024, 15:49 1
Хоккей
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
03.01.2024, 23:40
Футбол
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
За 11 секунд до конца. Чехия выбила Канаду в четвертьфинале МЧМ по хоккею
02.01.2024, 18:05 8
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 2
Хоккей
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
Роналду установил исторический рекорд для полевых футболистов
02.01.2024, 16:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем