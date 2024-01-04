Australian Open04 января 2024, 10:42 |
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Котляр впервые сыграет в основе юниорского турнира Grand Slam
Елизавета выступит на Australian Open
04 января 2024, 10:42 |
194
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Украинская теннисистка Елизавета Котляр вошла в список участниц основной сетки юниорского Australian Open.
16-летняя украинка впервые сыграет в основе юниорского мейджора. В прошлом году Котляр не удалось преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос.
Открытый чемпионат Австралии среди игроков до 18 лет состоится 20-27 января.
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Комментарии 2
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Успіху.
Жаль Подрез не сыграет,а так если б хорошо сыграла бы и потом серию взрослых 60000 тисячников продолжила бы играть.
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