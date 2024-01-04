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WTA
04 января 2024, 10:22 | Обновлено 04 января 2024, 11:16
537
0

Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Брисбене

04 января 2024, 10:22 | Обновлено 04 января 2024, 11:16
537
0
Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

4 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Магды Линетт и Бернарды Перы (Польша/США). Ориентировочное время начала поединка – 10:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Потапова / Сизикова – Касаткина / Сэвилл.

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Магда Линетт Бернарда Пера WTA Брисбен смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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