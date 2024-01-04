Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Брисбене
4 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.
В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Магды Линетт и Бернарды Перы (Польша/США). Ориентировочное время начала поединка – 10:45 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Потапова / Сизикова – Касаткина / Сэвилл.
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