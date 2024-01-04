Киченок / Остапенко – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против Магды Линетт и Бернарды Перы (Польша/США). Ориентировочное время начала поединка – 10:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Потапова / Сизикова – Касаткина / Сэвилл.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА