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  4. Киченок / Коллинс – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2024, 11:50 |
328
0

Киченок / Коллинс – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Брисбене

04 января 2024, 11:50 |
328
0
Киченок / Коллинс – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
AP Images. Даниэль Коллинс и Надежда Киченок

4 января украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Даниэль Коллинс из США сыграют против Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания). Ориентировочное время начала поединка – 11:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Стивенс / Крюгер – Букша / Панова.

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Надежда Киченок WTA Брисбен смотреть онлайн Даниэль Коллинс Грет Миннен Хезер Уотсон
Источник Sport.ua
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