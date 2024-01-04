В Италии назвали единственного тренера взамен Пиоли в Милане

Экс-наставник «Челси», «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте является единственным тренером, который может заменить нынешнего главного тренера «Милана» Стефана Пиоли.

Сообщается, что руководство «Милана» кандидатуры всех других специалистов уже забраковало. Среди прочего, рассматривались кандидатуры Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Тьяго Мотты, который возглавляет «Болонью».

«Милан» в таблице чемпионата Италии занимает 3-е место.

Последним клубом Антонио Конте в тренерской карьере был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году. Кроме того, Конте возглавлял сборную Италии в период с 2014 по 2016 год.