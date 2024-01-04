Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Италии назвали единственного тренера взамен Пиоли в Милане
Италия
04 января 2024, 09:59 | Обновлено 04 января 2024, 10:04
779
0

В Италии назвали единственного тренера взамен Пиоли в Милане

В стане «россонери» готовится тренерская рокировка

04 января 2024, 09:59 | Обновлено 04 января 2024, 10:04
779
0
В Италии назвали единственного тренера взамен Пиоли в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Экс-наставник «Челси», «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте является единственным тренером, который может заменить нынешнего главного тренера «Милана» Стефана Пиоли.

Сообщается, что руководство «Милана» кандидатуры всех других специалистов уже забраковало. Среди прочего, рассматривались кандидатуры Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Тьяго Мотты, который возглавляет «Болонью».

«Милан» в таблице чемпионата Италии занимает 3-е место.

Последним клубом Антонио Конте в тренерской карьере был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году. Кроме того, Конте возглавлял сборную Италии в период с 2014 по 2016 год.

По теме:
Стало известно, кто может заменить Моуриньо в Роме
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с полуфиналистом Юношеской лиги УЕФА
КИМ Мин Джэ – о звании лучшего футболиста страны: «Это лучший год для меня»
Антонио Конте Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sportitalia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНОПЛЯНКА: За 5 месяцев была только одна зарплата. Со мной не рассчитались
Футбол | 04 января 2024, 08:33 4
КОНОПЛЯНКА: За 5 месяцев была только одна зарплата. Со мной не рассчитались
КОНОПЛЯНКА: За 5 месяцев была только одна зарплата. Со мной не рассчитались

3 января Евгений официально расторг контракт с ЧФР Клуж

Стал известен xG и xA Довбика в суперматче Ла Лиги Жирона – Атлетико
Футбол | 04 января 2024, 07:59 0
Стал известен xG и xA Довбика в суперматче Ла Лиги Жирона – Атлетико
Стал известен xG и xA Довбика в суперматче Ла Лиги Жирона – Атлетико

Артем отметился ассистом и помог «красно-белым» обыграть соперников со счетом 4:3

Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон | 03.01.2024, 11:40
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
Биатлон. Спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе перенесен
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Футбол | 03.01.2024, 16:55
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
В Испании считают, что главный тренер Жироны «имеет слабость к Довбику»
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Футбол | 03.01.2024, 23:40
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Обошел Беллингема. Довбик стал самым результативным игроком Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2024, 15:30
Хоккей
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
ВИДЕО. Лунин отдал суперпас через полполя
03.01.2024, 21:26 1
Футбол
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
04.01.2024, 00:15 11
Футбол
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
ФОТО. Милевский показал болельщикам, как встретил Новый год
02.01.2024, 19:42 5
Футбол
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
ВИДЕО. Яремчук забил за Валенсию в ворота Вильярреала уже на 4-й минуте
02.01.2024, 22:37 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02 2
Хоккей
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
02.01.2024, 14:19 13
Футбол
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
Ассист Довбика и град голов. Жирона вырвала победу у Атлетико
04.01.2024, 00:30 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем